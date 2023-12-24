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"الدفاع المدني" بالرياض يحرر إصبع شخص علق في قطعة معدنية

2023-12-24_23-09-35
الدفاع المدني
أ أ
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حرر الدفاع المدني بالرياض إصبع شخص علق في قطعة معدنية بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

استخدام صاروخ صغير لتحرير إصبع الشخص:اضافة اعلان


ووثق مقطع فيديو لحظة تحرير إصبع شخص باستخدام صاروخ صغير وذلك بعد أن تم نقله إلى مكان آمن.


في وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى الحذر واتخاذ إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، وضرورة التهوية المناسبة، وإطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل أو عند النوم، وعدم وضع السوائل أو الأطعمة عليها.


أهمية المحافظة على سلامة الأطفال


وشددت المديرية على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل ومنعهم من الاقتراب أو العبث بوسائل التدفئة، والتأكد من عدم وضع المدفأة بجانب الستائر والأثاث والمواد القابلة للاشتعال،


ضـرورة اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات



وأكدت ضـرورة اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.



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