شاهد.. أمطار وسيول في تربة والطائف

أمطار وسيول تربة والطائف



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توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



تكون السحب الرعدية



وثقت مقاطع فيديو أجواء الطائف وتربة مع هطول الأمطار وجريان السيول خلال الساعات القليلة الماضية.وأظهر مقطع فيديو من الأجواء لقطات مذهلة تأسر الحقول لجريان وتدفق السيول في تربة بعد الحالة المطرية على المنطقة، فيما وقت مجموعة من الصور والفيديوهات لقطات من هطول الأمطار وجريان السيولوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة.كما توقع المركز تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.