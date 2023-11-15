شاهد.. أمطار صباحية غزيرة بالفوارة شمال غرب القصيم

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استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، تساقطت صباح اليوم الأربعاء، كميات غزيرة من الأمطار على محافظة الفوارة بمنطقة القصيم. اضافة اعلان





أمطار صباحية على الفوارة بالقصيم



أمطار غزيرة وجريان السيول بهذه المناطق





الفوارة شمال غرب

الأربعاء ١ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

15 نوفمبر 2023 م

من | ابوحاتم الحربي

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. pic.twitter.com/SPZppmlx2a 💦🌧️ أمطارالفوارة شمال غرب #القصيم الأربعاء ١ جمادى الأول ١٤٤٥هـ15 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | ابوحاتم الحربي November 15, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الفوارة لأمطار غزيرة مع تكاثر السحب الركامية على منطقة القصيم وهبوب رياح نشطة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.



وتمتد الحالة إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، مع فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.