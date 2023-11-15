شاهد.. أمطار صباحية غزيرة بالفوارة شمال غرب القصيم

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استمرارًا للتقلبات
الجوية والطقس غير المستقر، تساقطت صباح اليوم الأربعاء، كميات غزيرة من الأمطار
على محافظة الفوارة بمنطقة القصيم.
أمطار صباحية على
الفوارة بالقصيموأظهر مقطع فيديو تم
تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الفوارة لأمطار غزيرة مع تكاثر
السحب الركامية على منطقة القصيم وهبوب رياح نشطة.
أمطار غزيرة وجريان
السيول بهذه المناطقوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا
اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات
من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.
💦🌧️ أمطار— طقس (@tqqs) November 15, 2023
الفوارة شمال غرب #القصيم
الأربعاء ١ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
15 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | ابوحاتم الحربي
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وتمتد الحالة إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، مع فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير.