شؤون الحرمين ختم القرآن في المسجد الحرام..غدا

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أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه سيتم ختم القرآن الكريم خلال صلاة التراويح غداً، الذي يوافق ليلة (29)، من شهر رمضان المبارك 1445هـ، في المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ سائلين المولى -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وصالح الأعمال.



خطوات عملية لختم القرآن في رمضان

فيما يلي مجموعة من النصائح والخطوات العملية التي تساعدك على ختم القرآن في رمضان:1) النية الصحيحةقبل أن تشرع في ختم القرآن كاملاً في رمضان، عليك بداية أن تحدد نيتك ومقصدك من وراء ذلك، وأن تغرس الإخلاص في قلبك بأن هذا العمل ابتغاء رضا الله تعالى.يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى". فعندما تفعل أي شيء وأنت تقصد به رضا الله، فإنه سيمدك بأسباب تحقيقه، من القوة والصحة والحافز والوقت.2) التصميم على ختم القرآنلاتكفي النية فقط، بل يجب أن تمتلك التصميم والإرادة من أجل ختم القرآن، مهما كانت الصعوبات التي ستواجهها، فإذا عزمت، يمكنك تحقيق هدفك بسهولة.3) إستراتيجية مناسبةلا توجد طريقة محددة تساعدك على ختم القرآن. وبالتالي، افعل كل ما بوسعك لتحديد الإستراتيجية المناسبة لك.وهناك عدد من الإرشادات التي ستساعدك على تحقيق هدفك. فكل شخص لديه أسلوب واختيار مختلف. قد يرغب البعض في تلاوة القرآن في فترات الراحة وفي أوقات محددة من اليوم، بينما قد يرغب البعض الآخر في قراءة الورد اليومي مرة واحدة.4) قراءة صفحتين قبل الصلاة وصفحتين بعدهاكثير من الناس يسألون عن عدد الصفحات التي يجب أن يقرأوها لختم القرآن في رمضان. والجواب على هذا السؤال سهل وبسيط: اقرأ صفحتين قبل الصلاة وصفحتين بعد الصلاة.عدد صفحات القرآن الكريم 600 صفحة. وعند تقسيمها على 30 يومًا، تصل إلى 20 صفحة في اليوم. ومن خلال قراءة صفحتين قبل وفي دبر كل صلاة، سيقرأ الشخص ما مجموعه 20 صفحة في اليوم، وفي نهاية الشهر ستجد نفسك أتممت ختم القرآن.وفي حال عدم قدرتك على القراءة مرة واحدة، يمكنك قراءة 4 صفحات قبل وبعد الصلاة التالية، ولك الحرية في اختيار الوقت الذي تختاره، كل ما عليك فعله هو قراءة إجمالي 20 صفحة في اليوم.5) قراءة جزء أو أكثر في اليومعند قراء جزء واحد في اليوم، ستكون في نهاية الشهر قد انتهيت من ختم القرآن بأكمله. وهناك أشخاص يختمون القرآن مرات عدة في شهر رمضان، فإذا ما أردت أن تختمه مرتين، عليك أن تقرأ جزئين في اليوم. ولختمه ثلاث مرات، احرص على قراءة ثلاثة أجزاء على الأقل في اليوم الواحد.7) كم عدد الآيات التي يجب أن تقرأها؟إذا كنت تهدف إلى قراءة جزء واحد في اليوم، فيمكن تقسيم القراءة وفقًا لعدد الآيات. على سبيل المثال، الجزء الأول يحتوي على 286 آية في سورة البقرة وسورة الفاتحة، ويمكن تقسيمها على مدار أوقات الصلاة الخمس بكل سهولة.