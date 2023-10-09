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فيديو..

سجين يروي قصة مؤثرة : " شلة المخدرات دمرتني وأصبحت بلا هوية أو قيمة"

قصة سجين
سجين
أ أ
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روى سجين قصة مؤثرة بعدما أفقدته تجارة المخدرات كل شيء تقريبا وأصبح إنسانا بلا هوية أو قيمة.

الشلة دمرتني:

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وقال السجين في مقطع فيديو: "الشلة هي اللي دمرتني والفلوس والطمع والمخدرات ما لها أمان ضيعتني من أهلي وضيعتني من الدنيا".

وأضاف : "من كثر ما أنا متندم من المخدرات، شكيت في نفسي إن ما أحد يحبني في الدنيا، الترويج ما فادني ولا شيء، كنت طماع عشان الفلوس، لما انمسكت حسيت بكتمة وحسيت بظلمة ، حسيت بندم".

وتابع: "واحد قال لي يبغى قطعة وجاني الموقع، وبعدها انقبض علي، ولا حسيت ولا أي شيء أني استفدت من الفلوس، دمرت نفسي ودمرت حياتي".

في وقت سابق، روى سجين قصة فقدانه نصف أهله تقريبا دون أن يستطيع رؤيتهم بسبب المخدرات.

وفاة نصف أهله:



وقال إن نصف أهله توفوا دون أن يتمكن من رؤيتهم كونه لازال في السجن، مضيفا: "ما استفدت بأي شيء ، لا استفدت في الأول ولا في الأخير".

اتصلت على واحد لطلب أموال منه، فقال لي أبشر أعطيك اللي تبيه، وسأعطيك سيارة والكثير من الأشياء الأخرى.

واتصل علي وقال لي هناك سيارة جايتك تروح تجيب لي الأغراض منها وتجيني في المكان الفلاني، قلت له تعطيني هذا المبلغ مقابل هذه السيارة معناته السيارة فيها حبوب أو مخدرات فقال نعم.

الأمنية الوحيدة:



وأشار إلى أن أمنيته الوحيدة هي أنه يوفر العمرة لأمه، متابعا: "طمعت، اتصلنا على السواق قال موجودين رحنا، وبعدين قبضوا علي".

سجين آخر:


في وقت سابق، عبر سجين عن ندمه بعد إلقاء القبض عليه بتهمة ترويج المواد المخدرة.

وقال في مقطع فيديو إن هذا الطريق نهايته مسدودة وينتهي الحال بالسجن.

وأشار إلى أنه كان يروج المخدرات وتم القبض عليه أثناء الترويج لأحد الأشخاص وحكم عليه لمدة 15 عاما.

وأضاف أنه لم يتزوج وليس عنده أطفال وكل ذلك بسبب المخدرات 




 

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