التعليم: 9 حالات لتحويل الدراسة من الحضورية إلى التعليم عن بُعد

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أتاحت وزارة التعليم، في بعض الظروف الاستثنائية إلغاء الدراسة الحضورية، وتطبيق الدراسة عن بعد.

وحددت الوزارة، 9 حالات لتحويل الدراسة بالمدارس من الحضورية إلى التعليم عن بُعد، تتمثل في الآتي: اضافة اعلان

1- الأمطار الغزيرة.

2- الأمراض المعدية.

3- الزيارات الرسمية التي تستضيفها السعودية.

4- الأحداث العالمية.

5- الأعمال التطويرية التي تطرأ على المبنى المدرسي.

6- انقطاع التيار الكهربائي.

7- عدم توفر المياه بالمبنى المدرسي؛ وليوم واحد.

8- احتراق المبنى المدرسي.

9- انهيار جزء من المبنى المدرسي.



وزارة التعليم: 9 حالات يتم فيها تحويل الدراسة بالمدارس من الحضورية إلى التعليم عن بُعد:



1- الأمطار الغزيرة.



2- الأمراض المعدية.



3- الزيارات الرسمية التي تستضيفها السعودية.



4- الأحداث العالمية.



5- الأعمال التطويرية التي تطرأ على المبنى المدرسي.



6- انقطاع التيار الكهربائي.… — الميدان التعليمي (@almaydanedu) October 11, 2023

منصة مدرستي



وتتيح الوزارة في الحالات المذكورة، الانتقال إلى الدراسة عبر منصة "مدرستي"، والتي يستفيد منها أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.