سارع بالتقديم.. “STC” تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض

أ أ
أعلنت شركة الاتصالات “STC”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من
التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات
الوظيفية1 -
مساعد مدير المشروع العام.
2 - مدير إدارة شؤون المستخدمين التنظيمية.
3 - محلل أول لتطوير الأعمال - 507680246.
4 - مساعد مدير هندسة حلول B2B - 797080247.
5 - خبير رئيسي في العمليات التنظيمية للأسواق الجديدة.
6 - والمزيد ...
طريقة
التقديم
وأوضحت
الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل
أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).