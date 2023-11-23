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صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. “STC” تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض

الاتصالات السعودية
شركة الاتصالات
أ أ
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أعلنت شركة الاتصالات “STC”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1 - مساعد مدير المشروع العام.
2

- مدير إدارة شؤون المستخدمين التنظيمية.
3 - محلل أول لتطوير الأعمال - 507680246.
4 - مساعد مدير هندسة حلول B2B - 797080247.
5 - خبير رئيسي في العمليات التنظيمية للأسواق الجديدة.
6 - والمزيد ...

طريقة التقديم

وأوضحت الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

عن الشركة

 وشركة الاتصالات السعودية هي الشركة الرائد في تقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة، وتتمتع بتواجد دولي وإقليمي مما يؤهلها لتقديم مجموعة من الخدمات المتميزة لعملائها وبالتالي تحقيق نمو إيجابي لصالح المساهمين.

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