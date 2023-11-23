سارع بالتقديم.. “STC” تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت شركة الاتصالات “STC”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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