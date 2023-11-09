الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة حديثة تكشف عن القطاعات الأكثر استهدافا بالهجمات الإلكترونية

هاكر
ارشيفبة
أ أ
كشفت دراسة حديثة زيادة ملحوظة في الهجمات ضد تطبيقات الويب وانخفاضاً طفيفاً بنسبة هجمات برامج الفدية.

الاتصالات والتعليم

اضافة اعلان
وكانت الاتصالات السلكية واللاسلكية والتعليم هي القطاعات الأكثر استهدافاً، حيث مثل كل منها 20 % من إجمالي عدد عمليات الاستجابة للحوادث، تليها مباشرةً الإدارة العامة والتصنيع، حسب الوطن.

شكلت التهديدات التي تتعرض لها تطبيقات الويب 30% من الهجمات التي استجاب لها فريق الاستجابة للهجمات السيبرانية سيسكو تالوس (Talos IR) خلال الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنةً بالربع الثاني، حيث شكلت هجمات تطبيقات الويب 8 % فقط من الهجمات.

برامج الفدية



مثّلت برامج الفدية 10 % فقط من الهجمات (انخفاضاً طفيفاً عن الربع الثاني من 17 %)، في حين لاحظ فريق سيسكو تالوس المختص بالاستجابة للهجمات السيبرانية أيضاً ظهور متغير جديد لمجموعة BlackByte Ransomware لأول مرة في هذا الربع.
 إلى جانب النسخة التي تمت مواجهتها سابقاً من برنامج الفدية LockBit. سيتمكن زوار مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام من التواصل مع الخبراء المتخصصين في جناح سيسكو ومشاهدة العروض التوضيحية لأحدث مجموعة من ابتكارات الشركة الأمنية التي تعمل على تمكين الشركات من الدفاع عن نفسها ضد التهديدات السيبرانية.

اقرأ أيضا

الجوازات
6:03 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العامل بعد مرور عام؟

الطقس - الامطار - امطار جدة - ارشيفية
5:39 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

اليوم وغدًا.. الأرصاد تحذر من هطول أمطار على مكة المكرمة

هيئة السوق المالية
5:34 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

السوق المالية: إلزام 9 مستثمرين بدفع أكثر من 4 ملايين ريال

حساب المواطن
4:36 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لـ "حساب المواطن" بشأن إضافة "مولود" كتابع

اقرأ أيضا

الآن.. شاهد تساقط أمطار المضيق شرق مكة

يوتيوب تطرح قسم "For You" المشابه لمميزات "تيك توك"

منها مكة.. "الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

سرقوا هذا الشيء.. شرطة الرياض تتحرك لضبط 4 مخالفين لنظام أمن الحدود

وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة الفلسطينيين إلى مطار العريش (فيديو)

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أهم 10 11:00 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. بشرى لمواطني المملكة بالكويت ودعم سكني للأعزب وتنفيذ حكم الشرع بوافد قتل مواطنا

جامعة نجران 9:17 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

أول انتخابات طلابية في تاريخها.. مجلس طلابي بجامعة نجران

وزارة التعليم السعودية 3:20 م السبت، 21 أكتوبر 2023

"التعليم" تكشف 7 أهداف لبرنامج تنمية القدرات البشرية

أهم 10 8:38 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

أهم 10.. 20 ألف وحدة سكنية وموعد إجازة الفصل الدراسي الأول

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
2:01 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. الدعم الإضافي من حساب المواطن وتبرعات الحملة الشعبية للفلسطينيين

images
2:00 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

تنبيه مهم.. "الأرصاد" يُحذر سكان جدة من أمطار غزيرة حتى هذا الموعد

النيابة العامة
1:43 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

النيابة العامة: السجن والغرامة لوافد زور شهادة الحصول على العضوية الهندسية

F-e36MfXQAE8puR
1:36 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

"ولله في خلقه شؤون".. "المسند" يكشف أسرار ظاهرة التكييف الكوني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
6:13 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

حساب المواطن: رسالة "تحت الإجراء للصرف" تستوجب مراجعة البنك واتخاذ هذه الإجراءات

الجوازات
6:03 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العامل بعد مرور عام؟

السكتة الدماغية
4:48 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

5 نصائح أساسية.. تحذير من تزايد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية خلال الشتاء

حساب المواطن
4:36 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لـ "حساب المواطن" بشأن إضافة "مولود" كتابع

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3:53 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

طريقة احتساب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية

صندوق التنمية العقارية
2:10 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. الصندوق العقاري يفعل مبادرة الدعم الفوري غير المسترد بمقدار 150 ألف ريال