دراسة حديثة تكشف عن القطاعات الأكثر استهدافا بالهجمات الإلكترونية

الاتصالات والتعليم

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برامج الفدية

كشفت دراسة حديثة زيادة ملحوظة في الهجمات ضد تطبيقات الويب وانخفاضاً طفيفاً بنسبة هجمات برامج الفدية.وكانت الاتصالات السلكية واللاسلكية والتعليم هي القطاعات الأكثر استهدافاً، حيث مثل كل منها 20 % من إجمالي عدد عمليات الاستجابة للحوادث، تليها مباشرةً الإدارة العامة والتصنيع، حسب الوطن.شكلت التهديدات التي تتعرض لها تطبيقات الويب 30% من الهجمات التي استجاب لها فريق الاستجابة للهجمات السيبرانية سيسكو تالوس (Talos IR) خلال الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنةً بالربع الثاني، حيث شكلت هجمات تطبيقات الويب 8 % فقط من الهجمات.مثّلت برامج الفدية 10 % فقط من الهجمات (انخفاضاً طفيفاً عن الربع الثاني من 17 %)، في حين لاحظ فريق سيسكو تالوس المختص بالاستجابة للهجمات السيبرانية أيضاً ظهور متغير جديد لمجموعة BlackByte Ransomware لأول مرة في هذا الربع.إلى جانب النسخة التي تمت مواجهتها سابقاً من برنامج الفدية LockBit. سيتمكن زوار مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام من التواصل مع الخبراء المتخصصين في جناح سيسكو ومشاهدة العروض التوضيحية لأحدث مجموعة من ابتكارات الشركة الأمنية التي تعمل على تمكين الشركات من الدفاع عن نفسها ضد التهديدات السيبرانية.