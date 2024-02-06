تحتضن 50 ألف طالب وطالبة.. أمير المدينة المنورة يتفقد حلقات القرآن الكريم في المسجد النبوي

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قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة تفقدية لحلقات القرآن الكريم والمتون العلمية في رحاب المسجد النبوي، وذلك بحضور إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف المشرف العام على الحلقات الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم. اضافة اعلان





أمير المدينة يتفقد حلقات القرآن الكريم



تلقين وحفظ ومراجعة للقرآن الكريم



واطّلع الأمير سلمان بن سلطان خلال الجولة، على الحلقات التي تحتضن نحو 50 ألف طالب وطالبة حضورياً على مدار العام، بمجموع 2500 حلقة، تحت إشراف أكثر من 1100 معلم ومعلمة، إلى جانب خدمة مُدارسة القرآن الكريم وتلقي علومه عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد).وقدّم القاسم ملمحاً عن تنوع الفئات العمرية المستفيدة من خدمات الحلقات، التي تشمل الصغار والشباب وكبار السن وفق منهج التلقين والحفظ ومن ثم المراجعة، وصولاً إلى الإجازة في هذا الصرح الذي يقدم خدماته للملتحقين السعوديين، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات من 160 جنسية.