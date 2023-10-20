رسميًا.. أمانة الشرقية تُنذر أصحاب 97 موقعًا تمهيدًا لإزالتها

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الجاري، جولات
تفتيشية في عدة مواقع بالظهران، ضمن مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة
الشؤون البلدية والقروية والإسكان.اضافة اعلان
إنذار أصحاب 97 موقعًا تمهيدًا لإزالتها
وأوضحت الأمانة أن
هذه الجولات أسفرت عن إنذار أصحاب 97 موقعاً من الصنادق والأحواش بشاطئ نصف القمر بالظهران
تمهيداً لإزالتها من قبل اللجنة والتي تتم من خلال الإدارة المعنية ببلدية الظهران
بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
إزالة 138 سيارة ومعدة من الشوارع والميادين
وفي ذات السياق،
أزالت أمانة الشرقية خلال الثلاثة الأشهر الماضية من العام الميلادي الحالي، 138 سيارة
ومعدة تالفة من الشوارع والميادين العامة بأحياء غرب الدمام، من أصل 271 سيارة ومعدة
تالفة ومهملة تم حصرها بالمدينة.
وضع إشعار تحذيري
على المركبة
وأشارت إلى الآلية التي تتبعها مع ملاك السيارات المهملة
وتقف لفترات طويلة، حيث يتم في المرة الأولى وضع إشعار تحذيري على المركبة قبل سحبها،
وفي المرحلة الثانية يتم سحب السيارة بعد اكتمال جميع الإجراءات النظامية.
القضاء على أضرار وتشويه المشهد الحضري
وأكدت الأمانة حرصها
المستمر على إزالة العناصر والملوثات البصرية لتحسين المنظر العام وجودة الحياة بمدن
ومحافظات المنطقة والحفاظ على نظافتها وجمالها، داعيةً جميع ملاك السيارات والمعدات
التالفة والمهملة، بإزالتها لما لها من أضرار وتشويه للمشهد الحضري، والإبلاغ عن أي
ملاحظات أو شكاوي من خلال مركز البلاغات ٩٤٠ لمعالجتها.