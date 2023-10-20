رسميًا.. أمانة الشرقية تُنذر أصحاب 97 موقعًا تمهيدًا لإزالتها

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الجاري، جولات تفتيشية في عدة مواقع بالظهران، ضمن مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. اضافة اعلان





إنذار أصحاب 97 موقعًا تمهيدًا لإزالتها



إزالة 138 سيارة ومعدة من الشوارع والميادين



وضع إشعار تحذيري على المركبة



القضاء على أضرار وتشويه المشهد الحضري



وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إنذار أصحاب 97 موقعاً من الصنادق والأحواش بشاطئ نصف القمر بالظهران تمهيداً لإزالتها من قبل اللجنة والتي تتم من خلال الإدارة المعنية ببلدية الظهران بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وفي ذات السياق، أزالت أمانة الشرقية خلال الثلاثة الأشهر الماضية من العام الميلادي الحالي، 138 سيارة ومعدة تالفة من الشوارع والميادين العامة بأحياء غرب الدمام، من أصل 271 سيارة ومعدة تالفة ومهملة تم حصرها بالمدينة.وأشارت إلى الآلية التي تتبعها مع ملاك السيارات المهملة وتقف لفترات طويلة، حيث يتم في المرة الأولى وضع إشعار تحذيري على المركبة قبل سحبها، وفي المرحلة الثانية يتم سحب السيارة بعد اكتمال جميع الإجراءات النظامية.وأكدت الأمانة حرصها المستمر على إزالة العناصر والملوثات البصرية لتحسين المنظر العام وجودة الحياة بمدن ومحافظات المنطقة والحفاظ على نظافتها وجمالها، داعيةً جميع ملاك السيارات والمعدات التالفة والمهملة، بإزالتها لما لها من أضرار وتشويه للمشهد الحضري، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال مركز البلاغات ٩٤٠ لمعالجتها.