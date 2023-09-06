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رسالة صوتية مؤثرة لحميدان التركي من داخل محبسه في أمريكا

حميدان التركي
حميدان التركي
أ أ
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في أحدث ظهور برسالة صورتية له، نشرت أروى حميدان التركي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تسجيل صوتي مؤثر لوالدها المعتقل في السجون الأمريكية.

حميدان التركي

وقال حميدان التركي في الفيديو المنشور على حساب ابنته أروى: "بسم الله الرحمن الرحيم، أهلي وأحبتي وأهل وطني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
وعبر حميدان التركي، عن سعادته بزيارتهم له في السجن، ووصف فرحته بهما قائلاً: "ومن آياته إنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت".

شكر حكومة خادم الحرمين

وأضاف: "أسأل الله العظيم أن يتم علي برحمته وفضله وأن يردني ردًا جميلًا جابرًا للخاطر".
واختتم: "أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين والسفارة السعودية في واشنطن لتسيير هذه الزيارة".
ومن جانبها، علقت أروى حميدان التركي على هذا الفيديو بالقول "قرة عيني".

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