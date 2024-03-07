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"التعليم" تتجه إلى تطبيق الاختبارات المركزية لعدد من المواد الدراسية

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
أ أ
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تعتزم وزارة التعليم تطبيق اختبارات محكية ختامية مركزية لعدد من المواد الدراسية، وذلك خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، في عدد من إدارات التعليم.اضافة اعلان

تطبيق الاختبارات المركزية لعدد من المواد الدراسية

وأوضحت الوزارة أن هذه الاختبارات الختامية ستكون مخصصة للصف الدراسي الثالث الابتدائي في مادتي اللغة العربية والرياضيات.
في حين ستخصص الاختبارات المركزية للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.
حيث ستعقد اختبارات هذه المراحل الثلاث للمواد الدراسية المذكورة من خلال أسئلة مركزية موحدة، تكون على مستوى إدارة التعليم، توضع من قبل لجان متخصصة، بحيث يتم بناء الأسئلة وفق آليات وضوابط محددة لطلاب وطالبات التعليم العام الحكومي والأهلي.

مواصفات اختبارات المواد المستهدفة

وأكدت الوزارة أنه سيتم بناء هذه الاختبارات المركزية وفق جداول مواصفات اختبارات المواد المستهدفة، مع مراعاة الموازنة بين "الموضوعي" و"المقالي"، وفق طبيعة المواد والخصائص العمرية للطلاب.
مشيرة في الوقت ذاته إلى أن إدارات التعليم ستقوم بإعادة تصحيح 5% على الأقل من أوراق إجابات الطلاب، يتم أخذها من المدارس بصورة عشوائية، ومطابقة درجاتها مع ما هو مرصود في نظام "نور".

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