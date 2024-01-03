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عاجل..وزارة الخارجية تعلن عن وظائف تعاقدية للعمل.. بدءا من الغد

وزارة الخارجية السعودية 2
وزارة الخارجية
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أعلنت (وزارة الخارجية) عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن توفر وظائف تعاقدية للعمل في سفارة المملكة في كانبرا والرباط وموروني، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.اضافة اعلان

وظائف وزارة الخارجية

- باحث.
- وظيفة إدارية مساندة.
- مترجم لغة إنجليزية.
- سكرتير تنفيذي.
- أخصائي علاقات عامة.
- باحث قانوني.

شروط التقديم على وظائف وزارة الخارجية


الجدارة هي الأساس في اختيار المرشحين لشغل الوظيفة، ويشترط في المتقدم:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي وبتقدير لا يقل عن جيد جدا.
- إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
- إجادة اللغة الإنجليزية بما يوافق 5 في اختبار (ILETS) أو لغة البلد المضيف.
- أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يتعهد خطياً بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.

مزايا العمل في الخارجية::

- أجر شهري.
- بدل سكن.
- تأمين طبي.
- تذاكر سنوية.
- بدل رسوم للأبناء في الخارج.
- بدلات أخرى.

موعد التقديم على الوظائف:-
- يبدأ التقديم من يوم الخميس بتاريخ 1445/06/22هـ الموافق بالميلادي 2024/01/04م.

طريقة التقديم على وظائف الخارجية:-

عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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