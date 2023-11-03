مطر غزير.. "الدفاع المدني" يدعو أهالي تبوك إلى توخي الحيطة والحذر

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا لأهلي منطقة تبوك من حالة مطرية متوقعة مطالبة بتوخي الحذر من حالة مناخية وتقلبات جوية. اضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تطالب أهالي تبوك بضرورة توخي الحيطة وإتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة وسواحلها.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



إنذار أحمر وتحذير من حالة مطرية



ضرورة إبعاد عدادات الكهرباء عن مياه الأمطار



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.كما أطلق المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر محذرًا من أمطار غزيرة وسيول وحبا ت البرد، مصحوبة برياح نشطة وشبورة مائية وضباب خفيف.حذر خبراء الأرصاد، من خطورة تواجد عدادات الكهرباء على ارتفاع منخفض، وذلك بالتزامن مع هطول كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول في عدد من مناطق المملكة.يأتي هذا في وقت جرت فيه السيول كالأنهار في الرياض ومكة والقصيم وحائل، مع تساقط أمطار غزيرة في الطائف وجدة وجازان وعسير وعدة مناطق.