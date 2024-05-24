الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عضو هيئة كبار العلماء: الجزاء الرادع في انتظار كل من يفسد الحج (فيديو)

الشيخ عبدالله المطلق
الشيخ الدكتور عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز للمسلم أن يكون يدًا ظاهرة أو يدًا خفية في نشر الفوضى في الحج، وإظهار الشعارات والتحزبات وإفساد القلوب والمودة.اضافة اعلان
ووصف مثل هؤلاء بأنهم ينشرون شعار الشيطان، "إنما يريد الشيطان أن يُوقِعَ بينكم العداوة والبغضاء".


الجزاء الرادع لمن يفسدون الحج

وأضاف  المطلق، في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، اليوم الجمعة: سيجد الذين يفسدون أمن الحج، ويفسدون صفاء القلوب، ويريدون أن يفرقوا بين المسلمين، سيجدون الجزاء الرادع لهم في الدنيا ويجدون الجزاء عند الله تعالى". 


الالتزام بنظام الحج

وشدد عضو هيئة كبار العلماء، على وجوب الالتزام بنظام الحج، وألا يخرج الحاج إلا بتصريح، وأن يعلم أن هذا النظام وُضع لمصلحة تنظيم الحج، وأن مكة لا تستطيع أن تستقبل عموم المسلمين في سنة واحدة "هذا أمر مستحيل".
وتابع: "ولهذا رأى حكام العالم الإسلامي أن يصدروا القرار الحكيم، الذي ينص على أن يحج من بين ألف واحد، ومن بين كل مليون ألف، ووزع هذا على العالم الإسلامي توزيع عدل، وعلى المسلمين أحبتي في الله أن يلتزموا بالعدل، وأن يطيعوا ولاة أمورهم، وأن يعلموا أن هذه الأنظمة لمصلحتهم ولمصلحة الإسلام ولمصلحة إخوانهم".


اقرأ أيضا

عاجل.. بشرى حول القبول الاستثنائي لمستفيدي الضمان بجامعات المملكة

ظهر اليوم.. شاهد قوة جريان سيول شقصان جنوب الطائف

قبل الذهاب إلى المطار... 7 تعليمات مهمة من "الحج" لضيوف الرحمن

44 مئوية.. مكة ومنى وعرفات ومزدلفة الأعلى حرارة اليوم

عاجل. .موعد إعلان نتائج القبول لطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام 1446هـ

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook