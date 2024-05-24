عضو هيئة كبار العلماء: الجزاء الرادع في انتظار كل من يفسد الحج (فيديو)

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قال الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز للمسلم أن يكون يدًا ظاهرة أو يدًا خفية في نشر الفوضى في الحج، وإظهار الشعارات والتحزبات وإفساد القلوب والمودة.

ووصف مثل هؤلاء بأنهم ينشرون شعار الشيطان، "إنما يريد الشيطان أن يُوقِعَ بينكم العداوة والبغضاء".



pic.twitter.com/DktfIXalIi #الإخبارية فيديو | عضو هيئة كبار العلماء الشيخ د. عبد الله المطلق: لا يجوز للمسلم أن يكون يدا ظاهرة أو خفية في نشر الفوضى في الحج #نشرة_النهار May 24, 2024

الجزاء الرادع لمن يفسدون الحج



pic.twitter.com/DIAQfNcfi3 #الإخبارية فيديو | عضو هيئة كبار العلماء الشيخ د. عبد الله المطلق: سيجد كل من يفسد الحج ويكدر صفاء القلوب جزاءه في الدنيا والآخرة #نشرة_النهار May 24, 2024

الالتزام بنظام الحج



وأضاف المطلق، في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، اليوم الجمعة: سيجد الذين يفسدون أمن الحج، ويفسدون صفاء القلوب، ويريدون أن يفرقوا بين المسلمين، سيجدون الجزاء الرادع لهم في الدنيا ويجدون الجزاء عند الله تعالى".وشدد عضو هيئة كبار العلماء، على وجوب الالتزام بنظام الحج، وألا يخرج الحاج إلا بتصريح، وأن يعلم أن هذا النظام وُضع لمصلحة تنظيم الحج، وأن مكة لا تستطيع أن تستقبل عموم المسلمين في سنة واحدة "هذا أمر مستحيل".وتابع: "ولهذا رأى حكام العالم الإسلامي أن يصدروا القرار الحكيم، الذي ينص على أن يحج من بين ألف واحد، ومن بين كل مليون ألف، ووزع هذا على العالم الإسلامي توزيع عدل، وعلى المسلمين أحبتي في الله أن يلتزموا بالعدل، وأن يطيعوا ولاة أمورهم، وأن يعلموا أن هذه الأنظمة لمصلحتهم ولمصلحة الإسلام ولمصلحة إخوانهم".