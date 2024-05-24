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عاجل.. بشرى حول القبول الاستثنائي لمستفيدي الضمان بجامعات المملكة

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
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من بين العديد من المزايا، يتمتع مستفيدو الضمان الاجتماعي بإمكانية القبول الاستثنائي في الجامعات، على ما أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اضافة اعلان
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم القبول الاستثنائي الجامعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الجامعات حسب ما تقرره إدارة الجامعة والمتاح لديهم، وذلك بتخصيص عدد محدد من المقاعد لأبناء المستفيدين خلال فترة القبول الإلحاقي، باشتراط تقديم مشهد الضمان للجامعة وفق سياساتهم الخاصة".


الخدمات التعليمية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي 

وكشف حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الخدمات التعليمية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، على النحو التالي: 
دعم الحقيبة المدرسية 
الإعفاء من رسوم اختبارات قياس
النقل المدرسي
اشتراط استيفاء متطلبات التعليم لاستحقاق المعاش 
القبول الاستثنائي في الجامعات

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-التأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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