الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

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10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إيداع حساب المواطن وأشهر طرق الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر والاستعلام الآن برقم الهوية
في الساعات الأولى من اليوم الأحد، بدأ إيداع الدفعة 73 من حساب المواطن لشهر ديسمبر.

بعد ضبط 92 وسيطًا.. تفاصيل أشهر طرق الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة
كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، عن أشهر طرق الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة.

"الأرصاد" يتوقع أمطارًا على مكة وضبابًا على 6 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

تفاصيل مشروع نظام الإخلاء الطبي
تقدم أعضاء مجلس الشورى؛ عطا السبتي، الدكتورة لطيفة الشعلان، عساف أبو اثنين، وأيوب الجربوع بمقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي.

عشرات الشهداء والمصابين في غارات لجيش الاحتلال وسط قطاع غزة
استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء السبت خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في دير البلح ومخيمات النصيرات والبريج والمغازي.

"الخثلان" يوضح المقصود من التحذير النبوي: "ليلة في كل سنة ينزل فيها الوباء"
نبه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان،  من تحذير نبوي بأن هناك ليلة في كل سنة ينزل فيها الوباء.

لأصحاب المشاريع.. كيف تحدد سعر السلعة أو الخدمة التنافسي؟
أوضح مستشار ومرشد ومدرب المشاريع الناشئة، أحمد العمودي، أن قرارات التسعير تعد من أكثر القرارات تعقيدًا، بسبب المتغيرات التي تتضمنها، فضلاً عن انعكاسها على أنشطة المشروع واستمراريته.

7 معتقدات تربوية خاطئة تتناقلها الأجيال
تتناقل الأجيال مجموعة من المعتقدات الخاطئة في التربية دون موضوعية، تأتي في إطار النصائح التي يقدمها الأبوان أثناء تربية أطفالهما، أشهرها ما يلي:

5 اتهامات لـ"فيسبوك" و"إنستجرام" بتسهيل التحرش بالأطفال

تقدمت ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بدعوى قضائية تتهم فيها فيسبوك وإنستجرام بأنهما أرض خصبة للمتحرشين الذين يستهدفون الأطفال، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

دراسة تحذر: نخر الأنف يسبب مرضاً دماغياً خطيراً
كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين بقيادة علماء من جامعة "جريفيث" في استراليا، تم نشرها على موقع "ساينس أليرت"، أنه في الحالات التي يؤدي فيها العبث في الأنف إلى إتلاف الأنسجة الداخلية، يكون للأنواع الخطيرة من البكتيريا طريق أكثر سهولة إلى الدماغ، والذي يستجيب لوجودها بطرق تشبه علامات مرض "ألزهايمر".

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