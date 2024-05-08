روابط ومكالمات هاتفية تزعم سداد المخالفات .. "المرور" يحذر

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وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة للجميع للحفاظ على البيانات الشخصية، محذرا من الروابط والمكالمات الهاتفية التي تزعم سداد المخالفات المرورية.



احذر الروابط والمكالمات التي تستهدف بياناتك



طرق السداد المعتمدة:

تخفيض المخالفات المرورية



تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%



وقال المرور، عبر حسابه في منصة إكس : "احذر الروابط والمكالمات الهاتفية التي تزعم سداد المخالفات المرورية".وأضافت أن طرق السداد المعتمدة تشمل التالي:سداد: عبر نظام سداد للمدفوعاتإيفاء: عبر المنصة الوطنية للمخالفاتوأشار المرور إلى أن تخفيض المخالفات يظهر آليا دون الحاجة إلى تقديم أي طلب اعتباراً من تاريخ 2024/4/18م حتى تاريخ 2024/10/18م.ونصح المرور جميع المستخدمين بالقول: "حافظ على بيانات هويتك الرقمية، (حسابك في أبشر)، ومعلومات حساباتك البنكية".وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت اعتبارًا من الخميس 18 من إبريل الماضي، في تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.