السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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انخفاض الحرارة.. "الحصيني" يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع ويحذر من البرد

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حالة مطرية متوقعة
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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع أن تكسر درجات الحرارة الصغرى"٢٠"م  فجرًا من نهاية هذا الأسبوع في معظم مدن الوسطى من المملكة، حيث تجبر البعض على تشغيل السخانات.اضافة اعلان

أجواء إجازة نهاية هذا الأسبوع

وأضاف أنه من المتوقع انخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطق خاصة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية لتصبح أجواء من معتدلة إلى تميل للاعتدال نهارًا.

وتكون الأجواء من لطيفة إلى تميل للبرودة فجراً، وتزداد الأجواء برودة خارج المدن في المناطق المذكورة وكلما تم الاتجاه إلى الشمال.

على سكان هذه المناطق لبس الشتوي

وطالب الحصيني، بلبس الملابس الشتوية لمن يبقى في البر أو في المزارع أو الاستراحات بعد منتصف الليل في أماكن مفتوحة في المناطق الشمالية والوسطى وغرب وشمال الشرقية وشرق الغربية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأشار إلى أن الحالة الأولى للوسم، مستمرة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع من اليوم الخميس على أجزاء من  القصيم والرياض ومكة والمدينة والباحة وعسير وجازان والشرقية والصمان والربع الخالي.

ولا يستبعد تساقط أمطار على أجزاء من حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك، تمتد إلى الإمارات وسلطنة عمان واليمن والكويت، والأمطار المتوقعة متفرقة ومتفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد.

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.


وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، الشرقية وتشمل الأجزاء الجنوبية "صحراء الربع الخالي".
في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران و المدينة المنورة.

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