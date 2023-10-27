عاجل.. تعليق الدارسة الحضورية غدًا في جامعة جدة

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أعلنت جامعة جدة، أنها قررت تعليق الدارسة الحضورية غدا لطلاب الدراسات العليا، وتحويلها عن بُعد.





تعليق الدراسة بجامعة جدة بسبب الأمطار اضافة اعلان



أمطار غزيرة وسيول جارية بمنطقة مكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضحت على حسابها على منصة "إكس"، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية ليوم غدٍ السبت13 ربيع الثاني 1445 هـ ، وتحويل المحاضرات عن بُعد.يذكر أن محافظة جدة والعاصمة المقدسة وعدد من محافظات منطقة مكة تشهد تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة عطلت الحركة وقطعت الطرق وأغرقت الأحياء والشوارع.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.