الثلاثاء، 17 شعبان 1445 ، 27 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. صدور توجيه ملكي وتنفيذ حكم الشرع في 7 مواطنين

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:اضافة اعلان

عاجل.. خانوا الوطن وعرّضوا أمنه للخطر.. تنفيذ حكم الشرع في 7 مواطنين بهذه التهم


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل بجناة، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون".. المزيد هنا

"الغذاء والدواء": ضبط وحجز 2800 كلجم من المعجنات المجمدة مجهولة المصدر في جدة


ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2800 كلجم من المنتجات الغذائية "معجنات مجمدة" مجهولة المصدر داخل منشأة غذائية في مدينة جدة.. المزيد هنا

عاجل.. "المرور" توضح: كم رسوم استبدال لوحة سيارة خاصة؟


أوضّحت الإدارة العامة للمرور قيمة رسوم استبدال لوحة سيارة خاصة.. المزيد هنا

عاجل.. انطلاق الاختبارات البديلة للطلبة المتغيبين الأحد المقبل


حددت وزارة التعليم، بداية الفصل الدراسي الثالث - الذي  ينطلق يوم الأحد المقبل 22/ 8/ 1445هـ الموافق 3/ 3/ 2024م.. المزيد هنا

الـ31 عالميًا.. 6.25 مليار ريال فائض مالي في المملكة نتاج التحول الرقمي الحكومي


أعلن برنامج التحول الوطني، أن المملكة حققت فائضًا بـ6.25 مليار ريال نتاج التحول الرقمي الحكومي.. المزيد هنا

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على الرياض ومكة وهذه المناطق لـ11 مساءً


أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا

تبدأ غدًا وحتى الجمعة.. تحذير من تأثير كتلة سيبيرية شديدة البرودة على أجواء المملكة


حذر خبير الأرصاد وعضو جمعية الطقس والمناخ، عبد الله العصيمي، من تأثير كتلة سيبيرية شديدة البرودة على أجواء المملكة.. المزيد هنا

التعليم تعلن عن فتح التقديم على 12519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد


أعلنت وزارة التعليم عن فتح التقديم على (12519) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، . المزيد هنا

صدور موافقة خادم الحرمين على منح رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة


صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية.. المزيد هنا

عاجل.. "تداول" تعلن عن مواعيد العمل في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر


كشفت شركة تداول  عن مواعيد التداول خلال شهر رمضان المبارك.. المزيد هنا

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