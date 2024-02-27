عاجل.. أهم 10.. صدور توجيه ملكي وتنفيذ حكم الشرع في 7 مواطنين

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. خانوا الوطن وعرّضوا أمنه للخطر.. تنفيذ حكم الشرع في 7 مواطنين بهذه التهم



"الغذاء والدواء": ضبط وحجز 2800 كلجم من المعجنات المجمدة مجهولة المصدر في جدة



عاجل.. "المرور" توضح: كم رسوم استبدال لوحة سيارة خاصة؟



عاجل.. انطلاق الاختبارات البديلة للطلبة المتغيبين الأحد المقبل



الـ31 عالميًا.. 6.25 مليار ريال فائض مالي في المملكة نتاج التحول الرقمي الحكومي



تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على الرياض ومكة وهذه المناطق لـ11 مساءً



تبدأ غدًا وحتى الجمعة.. تحذير من تأثير كتلة سيبيرية شديدة البرودة على أجواء المملكة



التعليم تعلن عن فتح التقديم على 12519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد



صدور موافقة خادم الحرمين على منح رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة



عاجل.. "تداول" تعلن عن مواعيد العمل في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر

