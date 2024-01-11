حيلة ماكرة.. كيف حاول مقيم إثيوبي تهريب المخدرات؟

أ أ

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





القبض على مهرب بحوزته سلاح ناري



إحباط تهريب أكثر من 841 ألف حبة كبتاجون



إحباط تهريب 80 كليو جرامًا من القات



ضرورة الإبلاغ عن مهربي المخدرات

