حيلة ماكرة.. كيف حاول مقيم إثيوبي تهريب المخدرات؟

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استمرارًا للحملة
الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية
اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
القبض
على مهرب بحوزته سلاح ناريففي منقطة جازن قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة
جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة فيفا لتهريبه
97,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وضبط بحوزته على سلاح ناري، وتم إيقافه
واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
إحباط
تهريب أكثر من 841 ألف حبة كبتاجونوفي منطقة الجوف تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في
منفذ الحديثة بالقريات، من إحباط محاولة تهريب 841,440 حبة كبتاجون، عُثر عليها
مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة..
إحباط تهريب 80 كليو جرامًا من القاتكما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة
بمنطقة جازان تهريب (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات
النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضرورة الإبلاغ عن مهربي المخدراتوتهيب الجهات الأمنية
بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات
صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.