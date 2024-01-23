الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تقترب من 620 مليون ريال

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

منذ انطلاقها في الثاني من نوفمبر، سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، نحو 620 مليون ريال.اضافة اعلان
وبلغ إجمالي المتبرعين حتى اليوم الثلاثاء مليون و610 آلاف و100 شخص، بإجمالي تبرعات بلغ 619 مليونًا و533 ألفًا و4456 ريالاً.

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وانطلقت الحملة عبر منصة "ساهم"، بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة، بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال التدشين، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لهذه الحملة بمبلغ قدره 30 مليون ريال.
كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمبلغ 20 مليون ريال.

قنوات التبرع للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين 

وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل إلى مستحقيها كاملة.
ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: (من هنا).
 كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي
 أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وجوجل بلاي.

اقرأ أيضا

المناطق والتوقيت.. "الحصيني" يُحذر من تذبذب درجات الحرارة وموجة برد قوية

"روبوت" ذكي لخدمة المستفيدين لأول مرة في بلديات المملكة

توقعات "الأرصاد" انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على المدينة وتبوك

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للموظفين.. برد وأمطار ارتدوا معاطفكم

عاجل.. الجوازات توضح مدى إمكانية تحديث بيانات جواز السفر عند المغادرة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 5:02 م الأحد، 07 يناير 2024

أخبار السعودية.. شرط إعفاء المنشآت الصغيرة من مقابل رخص العمل ودفع الإيجار عن طريق سداد

أهم 10 1:08 ص السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. دهس شخصين بالرياض وصواعق رعدية على مكة والسديس يدعو لإغاثة الفلسطينيين

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين 5:04 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني تتجاوز 600 مليون ريال

أمطار غزيرة 3:06 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

تحذير من أمطار وأتربة على هذه المناطق لـ8 مساءً

اقرأ أيضا

ضباب
2:42 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

تنبيهات الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: شبورة مائية وضباب يحجب الرؤية

حوادث المرور
1:49 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

أبرزها "عدم ترك مسافة آمنة".. 5 مسببات للحوادث المرورية

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
1:14 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

مواقيت الصلاة الثلاثاء 11 رجب.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

مساند
12:35 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

مساند: 4 خطوات لاستعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

السيارة المستخدم
12:12 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. "الزكاة" تجيب.. هل السيارة المستخدمة خارج أنشطة الشركة مشمولة بالخصم الضريبي؟

جامعة الفيصل
11:05 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. اليوم فتح باب التقديم لشغل 3700 وظيفة في يوم المهنة.. جهز أوراقك

سلطان آل فالح1
10:40 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

خبير مالي يتحدث عن أزمة إدارة تكاليف ليلة الزواج بالمملكة (فيديو)

الراتب
10:04 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. 5 أيام على صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير

الهيئة الملكية بالجبيل
10:04 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

رابط وطريقة التقديم في وظائف الهيئة الملكية بالجبيل براتب 11 ألف ريال

أهم 10
9:48 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 120 ألف فرصة وظيفية وروشتة للإنفاق الأسري المتوازن