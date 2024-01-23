حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تقترب من 620 مليون ريال

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منذ انطلاقها في الثاني من نوفمبر، سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، نحو 620 مليون ريال. اضافة اعلان

وبلغ إجمالي المتبرعين حتى اليوم الثلاثاء مليون و610 آلاف و100 شخص، بإجمالي تبرعات بلغ 619 مليونًا و533 ألفًا و4456 ريالاً.





الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة



قنوات التبرع للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

