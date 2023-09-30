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والدفاع المدني يباشر..

احتراق 9 مركبات.. حريق في واجهة مبنى سكني بالرياض

حريق
حريق
أ أ
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أعلن الدفاع المدني بالرياض عن إخماد حريق في واجهة مبنى سكني بحي العليا، مشيرًا إلى أنه نتج عنه احتراق (9) مركبات، ولا إصابات.
وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني ببيشة، إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي، مشيرًا إلى أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية.اضافة اعلان

دفاع مدني بيشة

وقال الدفاع المدني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" الدفاع المدني ببيشه ينقذ شخصًا سقط من مرتفع جبلي، تم نقله بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".
وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني القطيف بالشرقية تمكن من إخماد حريق ضخم.

السيطرة على حريق في القطيف

وأوضح الدفاع المدني على حسابه في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تحركت للسيطرة على حريق في مستودع بحي المجيدية.
وأكد أن  الحريق تم السيطرة عليه ولله الحمد دون أن يسفر عن أية إصابات ولا خسائر مادية.

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