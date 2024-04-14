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حريق في محطة وقود بسكاكا وتدخل فوري من الدفاع المدني

حريق
حريق
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تمكن الدفاع المدني في سكاكا من إخماد حريق شب في محطة وقود.

حريق بمحطة وقود في سكاكا:


وكان الدفاع المدني قد نشر عهلى حسابه في منصة إكس أنه تم إخماد حريق في محطة وقود بسكاكا نتج عنه إصابة شخص.اضافة اعلان

سيارة تقتحم محطة وقود:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس"، مشهدا صادما لسيارة تقتحم محطة وقود وتحدث خسائر بداخلها.
وبحسب ما تداوله مقطع الفيديو المتداول، فقد وقع الحادث داخل محطة وقود في حي النسيم بالرياض.
ويظهر الفيديو اقتحام سيارة لمحطة الوقود، حيث اصطدمت بإحدى ماكينات تعبئة البنزين مما تسبب في سقوطها بعد أن نزعت من مكان تثبيتها.
أيضا اصطدمت السيارة بمركبة أخرى كانت متوقفة داخل المحطة، وصعدت فوقها من الخلف مما تسبب في أضرار كثيرة بها.
فيما تجمع عدد من المتواجدين داخل المحطة بعد وقوع الحادث، وسكب البنزين على الأرض بسبب نزع الماكينة ، بينما آخرون يتابعون ما حدث للسيارات الأخرى التي تعرضت للاصطدام.

انفجار محطة وقود بتبوك:


وفي يناير الماضي وثق مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" انفجار محطة وقود في مدنية تبوك، حيث أظهر مدى قوة الانفجار الذي خرج من خزانات المحطة تحت الأرض.
وبين الفيديو وجود عدد من المارة داخل المحطة وفي محيطاها أثناء الانفجار، إضافة إلى وجود عدد كبير من السيارات المتوقفة حول المحطة من كل جانب.
وأدى الحريق الكبير الذي وقع أمس في محطة وقود في حي المروج بتبوك، إلى وفاة مواطن وإصابة ثمانية أشخاص.

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