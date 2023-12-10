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حرس الحدود يحبط تهريب 140 كيلو جرامًا من المخدرات في جازان

حرس الحدود
حرس الحدود
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 140 كيلوغراماً من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

منطقة تبوك

وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأمن بشرطة منطقة تبوك على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وذلك بتجزئة الكميات المخدرة في أكياس وإخفائها في أماكن مختلفة.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكة المكرمة

كما ضبطت شرطة محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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