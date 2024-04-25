خلال ساعات.. إحباط تهريب وترويج كميات كبيرة من المخدرات في عدة مناطق

أ أ

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص



منطقة عسير:



المنطقة الشرقية:



حرس الحدود:



قطاع العارضة:



قطاع الحرث:



التعاون مع الأمن:

