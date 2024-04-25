خلال ساعات.. إحباط تهريب وترويج كميات كبيرة من المخدرات في عدة مناطق

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قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص
منطقة عسير:كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطنَيْن لترويجهما 184 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
المنطقة الشرقية:وفي نفس السياق، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
حرس الحدود: قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 7 مخالفين لنظام أمن أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 105 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
قطاع العارضة: أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
قطاع الحرث: أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 71 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
التعاون مع الأمن: وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.