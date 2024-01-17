عاجل.. حساب المواطن يوضح هل يؤثر الدخل من التأمينات على دعم البرنامج؟

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أوضح حساب المواطن مدى تأثير ما يحصل عليه المستفيد
المشترك في التأمينات على أهليته في البرنامج وحصوله على الدعم.
الإفصاح عن الدخل المسجل من التأميناتوقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة
"إكس": "في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن
يتم الإفصاح عن الدخل المسجل ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، ولمعرفة قيمة
الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)
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جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين يقول فيه "أنا مسجل في التأمينات هل لازم أني أضيفها كمصدر دخل وقت التسجيل؟
في حال كان الاسم مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد ان يتم الإفصاح عن الدخل المسجل ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 16, 2024
تأثير تسجيل الزوجة في التأمينات على أهلية الزوج:
وفي إفادة سابقة، أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن مدى تأثير زوجته على أهليته في حساب المواطن، بسبب تسجيلها في التأمينات.
وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه: "السلام عليكم.. استفسار إذا كانت الزوجة مسجلة بالتأمينات هل يؤثر هذا على أهلية الزوج؟".
وجاء الرد: "لا يؤثر ذلك على الأهلية، وفي حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية (من هنا).
كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد
ويجب عليك أن تعلم أن هذا المبلغ يختلف إن كان الشخص رب أسرة أو مستقلاً أو حتى من التابعين، وإليكم المبلغ وهو كالآتي:
1 - بالنسبة للشخص الذي يعول الأسرة مقدار الدعم 720 ريالًا.
2 - أما عن التابع الذي عمره يزيد عن 18 عاما فإن مقدار الدعم بالنسبة إليه 360 ريالًا.
3 - التابع الأقل من 18 عامًا قيمة الدعم 215 ريالًا.
حاسبة دعم حساب المواطن
بإمكان الأشخاص أن يستخدموا حاسبة الدعم حساب المواطن
التي وفرتها وزارة الموارد، إذ أنها تعد إحدى الخدمات التي بإمكانهم الآن
استخدامها بسهولة وبشكل إلكتروني دون أن يكونوا بحاجة لحسابات كثيرة، والذهاب
للمؤسسات الحكومية للتعرف على قيمة الدعم، وإليكم طريقة استخدام الحاسبة بالشكل
الصحيح وهي كالآتي:
1 - يجب الدخول لحاسبة حساب المواطن (من هنا).
2- بعد ذلك اختار إن كنت مستفيدًا مستقلًا أو حتى رب الأسرة.
3- عليك أن تختار عدد التابعين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو حتى أكثر من ذلك.
4- يجب أن تقوم باختيار أعداد التابعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
5- اضغط على خانة الحساب.
6- اطّلع بعد ذلك على المبلغ الذي يخص الدعم التقديري.
متى يُصرف حساب المواطن كل شهر؟
وفي بعض الأوقات يكون موعد الصرف السبت وبالتالي يتأخر الصرف حتى يوم الأحد، وبالنسبة لهذا الشهر الحالي فإن موعد الصرف يكون 10 يناير 2024 الذي يوافق 28 جمادى الآخر 1445.
قيمة استحقاق حساب المواطنيمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن،
التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.
وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:
- ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
- اضغط على الحاسبة التقديرية.
- اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات.