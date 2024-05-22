أمانة العاصمة المقدسة تُطلق بطاقة "مُعان" لخدمة كبار السن وهذه الفئات

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أطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتجربة العميل بطاقة "مُعان" التي يتم تقديمها لخدمة الفئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والجنود البواسل بالحدِّ الجنوبي.





مميزات بطاقة مُعان



شروط الحصول على بطاقة مُعان

