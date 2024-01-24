عاجل.. حساب المواطن يوضح تأثير راتب الزوجة على قيمة الدعم لرب الأسرة

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار مواطنة بشأن تأثير راتبها على استحقاق الدعم وقيمة الدعم المستحق لرب الأسرة.

وقالت المواطنة في سؤال عبر حساب "خدمة المستفيدين"، ورد فيه "أنا اشتغلت بوظيفة مسجلة في التأمينات هل يؤثر راتبي على دعم زوجي .. يعني هل ينقص؟".





راتب الزوجة وحساب المواطن



حساب المواطن والموقوفة خدماته



حث حساب المواطن، المستحق "الموقوف خدماته" على سرعة التوجه للبنك لصرف الدعم.

وأجاب حساب المواطن، بقولها : "في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الإجتماعية لابد ان يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.وتابع حساب المواطن: "أنه سيتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩".وفي وقت سابق،



وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط"، وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".

استقطاع البنك من دعم حساب المواطن



خطوات يتعين اتخاذها في حال عدم صرف الدعم



تقديم اعتراض في حساب المواطن



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