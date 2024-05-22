تراجع أسعار النفط وسط توقعات ببقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

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تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء المبكرة.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم، وهو ما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.





تحرك أسعار النفط



ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في أمريكا



انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتًا، أو 0.7 بالمئة، إلى 82.29 دولار للبرميل.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتًا، أو 0.8 بالمئة، إلى 78.16 دولار بحلول الساعة 0254.وتراجعت عقود النفط بنحو واحد بالمئة عند التسوية الثلاثاء.كان مسؤولون بالبنك المركزي الأمريكي قد قالوا أمس الثلاثاء إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ اثنين بالمئة قبل أي خفض لأسعار الفائدة.ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إبطاء النمو الاقتصادي والضغط على الطلب على النفط.من ناحية أخرى، ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما انخفضت نواتج التقطير، وفقًا لأرقام معهد البترول الأمريكي الثلاثاء.انخفضت أسعار البنزين والديزل الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي قبل عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى الأمريكية والذي يمثل بداية موسم ذروة القيادة الصيفية في الولايات المتحدة.ويترقب المستثمرون صدور محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، بالإضافة إلى بيانات مخزونات النفط الأسبوعية الأمريكية التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.في غضون ذلك، اقتربت منطقة اليورو من خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل 6 يونيو، وذلك في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية.وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مقابلة أُذيعت الثلاثاء، أنها "واثقة تمامًا" من السيطرة على التضخم في منطقة اليورو.