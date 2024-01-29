عاجل.. حساب المواطن يكشف عن أسباب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين

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تفاعل برنامج حساب المواطن مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن اختلاف الحد المانع لاستحقاق الدعم.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على استفسار مستفيد بشأن أسباب اختلاف الحد المانع ومقداره في حالة وجود أبناء. اضافة اعلان





حساب المواطن واختلاف الحد المانع



وأجاب حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة إكس بقوله "يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها".وأضاف أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://Portal.ca.gov.sa⁩ ، نسعد بخدمتك



وفي وقت ساق، أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية في 11 فبراير.





خطوات الاستعلام عن الإيداع



خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

