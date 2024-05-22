نجا بأعجوبة.. شاهد ماذا فعلت السيول القوية بسيارة وقائدها في عسير؟

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت
السيول القوية وجرفت سيارة بقائدها في بيشة بمنطقة عسير.
تقلبات
جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطةوأظهر
مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة وجرفت
سيارة بقائدها الذي نجاه الله بأعجوبة من مياه الأمطار التي كوّنت بحيرات وأمواج
متلاطمة وسط تقلبات جوية ورياح نشطة.
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد
على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
📍غرق سيارة في سيول ملحة— طقس (@tqqs) May 21, 2024
غرب #بيشة ونجاة قائدها
الثلاثاء ١٣ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
21 مايــو 2024م
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