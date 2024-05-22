الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

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نجا بأعجوبة.. شاهد ماذا فعلت السيول القوية بسيارة وقائدها في عسير؟

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السيول تجرف سيارة في عسير
أ أ
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول القوية وجرفت سيارة بقائدها في بيشة بمنطقة عسير.اضافة اعلان

تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطة

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة وجرفت سيارة بقائدها الذي نجاه الله بأعجوبة من مياه الأمطار التي كوّنت بحيرات وأمواج متلاطمة وسط تقلبات جوية ورياح نشطة.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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