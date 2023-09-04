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جراحة دقيقة تعيد الحركة لمواطن ستيني بمستشفى الملك سلمان

مستشفى الملك سلمان
مستشفى الملك سلمان
أ أ
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نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الملك سلمان عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إعادة الحركة لمواطن ستيني؛ يعاني من ضعف وتنميل في اليدين وصعوبة بالتوازن أثناء المشي.

الفحوصات الطبية


 وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن وجود ضغط على الحبل الشوكي بسبب الغضاريف بين الفقرات الثالثة والرابعة العنقية، ونتوءات عظمية خلف الفقرة العنقية الرابعة, حيث أزال الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة العظام وجراحة العمودي الفقري الدكتور متعب أبو راس، الغضروف مع استئصال جزئي للفقرة الرابعة؛ لتحرير الحبل الشوكي، لتُثبت بعدها الفقرات بنجاح، حيث تحسنت حالة المريض تمامًا بعد العملية الجراحية -ولله الحمد-.

عمليات جراحية دقيقة


 يذكر أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها في مستشفى الملك سلمان، كما أنه يجري مختلف العمليات الجراحية الدقيقة والنوعية؛ بتطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي عبر تقنيات مستحدثة ووجود كوادر متخصصة, وبلغ عدد المستفيدين من العمليات الجراحية بمستشفى الملك سلمان 3,805 مستفيدين من يناير حتى أغسطس للعام الحالي 2023م.

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