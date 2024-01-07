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أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، برنامج "الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا" لطالبات مرحلة البكالوريوس، متضمنًا 6 تخصصات أكاديمية فرعية. اضافة اعلان





جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج "الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا"



التخصصات الفرعية المستحدثة لجامعة الأميرة نورة



نبذة عن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

