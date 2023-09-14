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جامعة أم القرى تُعلن مواعيد القبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني

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جامعة أم القرى
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أعلنت جامعة أم القرى، مُمثلة بعمادة الدراسات العليا، موعد فتح باب القبول على برامج الدراسات العليا (بدون رسوم دراسية) في مرحلتي الدبلوم العالي، والماجستير في عددٍ من التخصصات العلمية والشرعية، وذلك للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ.اضافة اعلان

موعد إعلان الشروط الخاصة بالبرنامج

 وأوضحت الجامعة أن موعد إعلان الشروط الخاصة بكل برنامج سيكون يوم الأربعاء 5 / 3 / 1445هـ، وموعد فتح بوابة القبول واستقبال الطلبات يوم الأحد 23 / 3 / 1445هـ عند الساعة 10:00 صباحاً، على أن يتم إغلاق بوابة القبول بتاريخ 5 / 4 / 1445 هـ عند الساعة 11:59 مساء.

الشروط العامة للقبول

 ونوَّهت الجامعة بأن الشروط العامة للقبول، تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاصلاً على منحة دراسية للدراسات العليا، وحصول المتقدم على تقدير جيد جداً في الدرجة العلمية في درجة البكالوريوس، على أن يكون حاصلاً على ذلك المؤهل من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها.
 ويشترط معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من جامعة خارج المملكة، والحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار القدرات للجامعيين على:
1- أن لا يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار خمس سنوات، كما حددت الدرجة لذلك في (65) درجة كحد أدنى للتقدم على برنامج الدبلوم العالي، و(70) درجة كحد أدنى للتقدم على برامج الماجستير.
2 - اجتياز الاختبار التحريري المقدم من القسم، إلى جانب الحصول على درجة (450) في اختبار TOEFL أو درجة (5) في اختبار IELTS كحد أدنى للتقدم على برامج الماجستير في التخصصات العلمية والهندسية والحاسوبية والطبية، وللكليات رفع الحد الأدنى لشرط اللغة الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات التخصص ضمن الشروط الخاصة للقبول عند الإعلان.
3- يستثنى من شرط اللغة الإنجليزية المتقدمين الحاصلين على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة فيها هي اللغة الإنجليزية.

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