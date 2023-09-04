جامعة الملك خالد تعلن عن تفاصيل التقويم الأكاديمي لطلاب الدراسات العليا

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أعلنت جامعة الملك خالد تفاصيل التقويم الأكاديمي ومواعيد الإجراءات الأكاديمية لطلاب وطالبات الدراسات العليا.





بداية الفصل الدراسي الأول



بداية الفصل الدراسي الثاني



. تحسين المهارات اللغوية



. تجربة متعددة الثقافات



ومن المقرر تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول بتاريخ 4/2/1445هـ، على أن تكون بداية اختبارات نهاية الفصل 5/6/1445هـ.أما الفصل الدراسي الثاني فمن المقرر أن يبدأ بمشيئة الله بتاريخ 2/7/1445هـ، على أن تبدأ اختبارات نهاية الفصل الثاني بتاريخ 11/11/1445هـ.في سياق متصل، يوجه الخبراء، مجموعة من النصائح التي تساعد الطالب على تهيئة نفسه ليكون أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل، على النحو التالي:يعد تعلم لغة جديدة إضافة رائعة لسيرتك الذاتية. وهي مهارة تكتسب الشخص ميزة كبيرة عند انخراطه في سوق العمل، ولها علاقة بارتفاع الدخل.إحدى اللغات الأكثر طلبًا لإتقانها هي اللغة الإنجليزية نظرًا لهيمنتها العالمية وأهميتها في الأعمال التجارية العالمية والدبلوماسية والأوساط الأكاديمية.لكن هناك الكثير من اللغات "المرغوبة" الأخرى، تشمل الإسبانية والألمانية والفرنسية وغيرها من اللغات التي يتحدث بها ملايين الأشخاص حول العالم.سواء كنت تعمل في الخارج أو تدرس في بلد مختلف، فإن التمتع بآفاق أوسع واكتساب الخبرة في العيش في ثقافة مختلفة هو أمر يساعدك على تطوير ذاتك.ستواجه تحديات مختلفة، مما يجعلك أكثر قدرة على التكيف والإبداع في كيفية حل المشكلات والتعامل مع المواقف غير المتوقعة - وكلها مهارات أساسية في سوق العمل اليوم.وتظهر الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين عاشوا في الخارج هم أكثر عرضة لأن يكون لديهم "إحساس بالذات" أكبر.غالبًا ما تقوم قطاعات مثل البنوك والمالية والاقتصاد والسياسة والأعمال على وجه الخصوص بتوظيف خريجي الجامعات بشكل حصري.لذلك من الضروري الحصول على الدورة التدريبية المناسبة لك. ولا ينبغي أن تنتهي دراستك عند حد الحصول على الشهادة الجامعية، بل يجب اكتساب المزيد من المهارات والتعلم الإضافي لتنمية مهاراتك واكتساب المؤهلات الأساسية.