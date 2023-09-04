ثورة بركان بقوة 600 قنبلة نووية.. ماذا سيحدث في العالم؟

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بعد أن سجل يوليو الماضي أكثر الأشهر سخونة في تاريخ الأرصاد الجوية وربما منذ 120 ألف عام، يسعى العلماء لفك لغز ارتفاع درجات الحرارة هذا العام لمستويات قياسية لم تصل اليها من قبل،

واكتشف العلماء أن سبب الشذوذ المناخي، هو ارتفاع الرطوبة في الغلاف الجوي، والذي حدث بعد ثوران بركان برمان هونجا-تونجا-هونجا-هاباي في المحيط الهادئ وفق موقع "روسيا اليوم".

وبدأ ثوران البركان في 13 يناير 2022. واشتعل البركان في اليوم التالي بقوة غير مسبوقة، كما لو أن 600 قنبلة نووية ألقيت على هيروشيما انفجرت دفعة واحدة.





إعصار يصل إلى شاطئ أمريكيا الجنوبية.



تسخين الغلاف الجوي للأرض



ووصل الإعصار الناجم عن ثوران البركان إلى شاطئ أمريكيا الجنوبية.وأصبحت الكارثة الأقوى في تاريخ البشرية حيث أن الحرارة المنبعثة من ملامسة الصهارة الساخنة مع الماء حوّلت أحجامها الضخمة إلى بخار. وقال العلماء إنه تم إطلاق 50 مليون طن من بخار الماء في الغلاف الجوي.وفي سبتمبر عام 2022 حذر علماء المناخ في المركز الوطني لبحوث الغلاف الجوي في الولايات المتحدة من أنه ينبغي توقع حدوث مشاكل عالمية.ولكن ليس من نوع يصاحب ثوران البراكين الأرضية الكبيرة جدًا، مثل ثاني أكسيد الكبريت والرماد والجزيئات الصخرية التي تشبع بها الانفجارات الغلاف الجوي، ما يساعد في تبريد الجو لأن كل تلك الجزيئات تحبس أشعة الشمس وترتب ما يسمى بـ"الشتاء النووي" إذا كثرت.لكن على العكس من ذلك، سيؤدي ثوران هونجا-تونجا-هونجا-هاباي إلى تسخين الغلاف الجوي للأرض، والبخار المتصاعد فوق سطح الأرض أخف من الهباء الجوي البركاني الآخر.ويبقى في الهواء لفترة طويلة، حيث يمتص الإشعاع الشمسي ويعيد إطلاقه على شكل حرارة. ويعمل على تسخين سطح الأرض.وفي الآونة الأخيرة أكد العلماء البريطانيون من قسم الفيزياء في جامعة أكسفورد النتائج التي توصل إليها زملاؤهم الأمريكيون.ولاحظوا وجود الرطوبة الأكثر في طبقة الغلاف الجوي التي تقع على ارتفاعات تتراوح بين 50 إلى 20 كيلومترا.وأكثر من ذلك فإن الأمريكيين سجلوا زيادة بنسبة 5 في المائة، والبريطانيون بالمئة 15 بالمائة.وتشير توقعات للمستقبل القريب إلى أنه قد يرتفع متوسط درجة حرارة سطح الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية. والنتيجة هي مزيد من الاحترار والجحيم.