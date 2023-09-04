حقيقة سجن ولي أمر الطالب الذي يتغيب 20 يومًا دون عذر

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يحيل غياب 20 يومًا عن الدراسة دون عذر ولي أمر الطالب إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.

وتحيل النيابة بدورها ملف التحقيق والادعاء كاملاً إلى المككمة الجزائرية، ويحق للقاضي أن يصدر حكمًا تعزيرًا بسجن ولي الأمر مدة مناسبة في حال ثبوت إهماله غياب الطالب.



آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب



المادة 23 من نظام حماية الطفل



وكانت وزارة التعليم أعلنت مؤخرًا تطبيق آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب عن الدراسة، تتضمن التحقيق مع ولي الأمر، وإحالته للمحكمة الجزائية.ويختص هذا الإجراء، بالطلاب الذين يصل غيابهم إلى 20 يومًا فما فوق بدون عذر.ويُحال ولي أمر الطالب الذي تغيب عن الدراسة 20 يومًا بدون عذر إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.بدورها تحيل النيابة ملف التحقيق والادعاء كاملاً للمحكمة الجزائية، وهناك يحق للقاضي أن يصدر حكمًا بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة، في حال ثبوت إهماله غياب الطالب، وفقًا لوزارة التعليم.وتستند الجهات القضائية المختصة في استدعاء ولي أمر الطالب بهذا الخصوص على المادة 23 من نظام حماية الطفل.وتعتبر النيابة التسبب في انقطاع الطلاب عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.كما تشدد النيابة على مسؤولية الوالدين في خلق ظروف ملائمة للدراسة لأطفالهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة.