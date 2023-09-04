الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

حقيقة سجن ولي أمر الطالب الذي يتغيب 20 يومًا دون عذر

طلاب السعودية
طلاب
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

يحيل غياب 20 يومًا عن الدراسة دون عذر ولي أمر الطالب إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل. 
وتحيل النيابة بدورها ملف التحقيق والادعاء كاملاً إلى المككمة الجزائرية، ويحق للقاضي أن يصدر حكمًا تعزيرًا بسجن ولي الأمر مدة مناسبة في حال ثبوت إهماله غياب الطالب.

آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب


وكانت وزارة التعليم أعلنت مؤخرًا تطبيق آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب عن الدراسة، تتضمن التحقيق مع ولي الأمر، وإحالته للمحكمة الجزائية.
ويختص هذا الإجراء، بالطلاب الذين يصل غيابهم إلى 20 يومًا فما فوق بدون عذر.
ويُحال ولي أمر الطالب الذي تغيب عن الدراسة 20 يومًا بدون عذر إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.
بدورها تحيل النيابة ملف التحقيق والادعاء كاملاً للمحكمة الجزائية، وهناك يحق للقاضي أن يصدر حكمًا بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة، في حال ثبوت إهماله غياب الطالب، وفقًا لوزارة التعليم. 

المادة 23 من نظام حماية الطفل


وتستند الجهات القضائية المختصة في استدعاء ولي أمر الطالب بهذا الخصوص على المادة 23 من نظام حماية الطفل.
وتعتبر النيابة التسبب في انقطاع الطلاب عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.
كما تشدد النيابة على مسؤولية الوالدين في خلق ظروف ملائمة للدراسة لأطفالهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة.

اقرأ أيضا

إنذار أصفر لـ 5 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من موجة حارة على العاصمة المقدسة

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

لذوي الإعاقة.. مهلة 6 أشهر لتصحيح المشاريع المتعثرة

الداخلية: تصوير بطاقة الهوية في تطبيق "تيك توك" غير مسموح

تعرف على آداب وممنوعات "التعليم" لحضور الفصول الافتراضية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

ثورة بركان 4:23 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

ثورة بركان بقوة 600 قنبلة نووية.. ماذا سيحدث في العالم؟

من دون عنوان 11:32 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

عواصف رعدية تقذف المعتمرين بجوار الحرم

F31CNH1WgAsnhls 10:38 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

إخلاء طبي لـ 3 مواطنين من إسطنبول إلى المملكة

4554 7:04 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

شلالات المياه تشكل مشهدا بديعا في تبوك

اقرأ أيضا

حالة مطرية
7:18 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

منها مكة.. خبير طقس يتوقع انحسار الحالة المطرية على هذه المناطق

الإسعاف الجوي
7:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. إخلاء طبي لـ10 مواطنين من عدة دول خلال شهر

وزير النقل المهندس صالح الجاسر
6:54 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الجاسر: المملكة الثامنة عالميًا في مناولة الحاويات 2030

أمطار وسيول 3
4:26 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد" أمطار وبرد ورياح على مكة والمدينة وبعض المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي