أمطار غزيرة في عسير وتقلبات جوية على المدينة

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هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظة محايل، ومراكز بلّسمر، وبلّحمر، وطبب، وعقبة الصماء، سالت على إثرها الأودية والشعاب..جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.



رياح نشطة على المدينة:

تحذير من الدفاع المدني:

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة يوم غد تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على محافظات العيص، والمهد، ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الحادية عشرة مساء.كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.أيضا دعا إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الخميس حتى يوم الثلاثاء المقبل.