توقعات "الأرصاد": أمطار ورياح نشطة وضباب على مكة والشرقية و6 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تتهيأ الفرصة لتكوُن السحب الرعدية الممطرة
المصحوبة برياح نشطة.
سحب ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطقوأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق
نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
تكوّن الضباب على 8 مناطقولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك
المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.
حركة الرياح على البحر الأحمروأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر
الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة
البحر متوسط الموج إلى مائج.
حركة الرياح على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي،
ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي.
وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.
كتلة باردة على معظم المناطقوتوقع مدير عام الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ،
حمزة كومي، استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة حتى منتصف هذا
الأسبوع بمشيئة الله تعالى.
وأضاف كومي "نراقب المؤشرات الأولية لحالة مطرية تبدأ نهاية الأسبوع الجاري على بعض مناطق المملكة، وسيصدر المركز التقارير الخاصة للحالة المتوقعة لاحقًا".
"المرور"
يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبةطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند
القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.