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عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للعمال.. انخفاض في درجات الحرارة

سماء غائمة
انخفاض درجات الحرارة في العديد من مناطق المملكة
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من المتوقع أن تشهد المملكة، اليوم الثلاثاء، بمشيئة الله تعالى انخفاضًا في درجات الحرارة على العديد من المناطق، بسبب اندفاع كتلة هوائية باردة نحو الجزيرة العربية.اضافة اعلان

انخفاض في درجات الحرارة

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن هذه الحالة تكون على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم.

سماء غائمة

وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد الى المدينة المنورة.

تكوّن الضباب


في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي، ومرتفعات جازان، عسير والباحة.

درجات الحرارة تقترب من الصفر المئوي في مرتفعات تبوك

وتنخفض درجات الحرارة الصغرى، ليلاً، نسبةً إلى الليالي الماضية، ويكون الطقس بارداً في معظم المناطق وبارداً جداً في المناطق الشمالية.
وتقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي في مرتفعات تبوك شمال المملكة مع توقعات بتشكل الصقيع في أجزاء من المناطق الحدودية الشمالية والمرتفعات الجبلية في منطقة تبوك، وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجهٍ عام.

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