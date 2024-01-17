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عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للمقيمين.. حالة ممطرة ورياح سطحية

أمطار المملكة
حالة ممطرة على معظم مناطق المملكة
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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، للمقيمين في المملكة قبل خروجهم إلى أعمالهم ووظائفهم.اضافة اعلان
ومن المتوقع أن تشهد المملكة، اليوم الأربعاء، بمشيئة الله تعالى، حالة ممطرة تبدأ من اليوم وتستمر لعدة أيام، على العديد من مناطق المملكة.

حالة ممطرة في معظم مناطق المملكة

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الانخفاض في درجات الحرارة يستمر على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
وأضاف أن السماء تكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وكذلك على نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.


تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

منخفض جوي في طبقات الجو العالية

وتشير التوقعات بعُبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية أجواء المملكة، وهو ما يؤدي إلى نشوء حالة محدودة وسريعة من عدم الاستقرار الجوي نهاية هذا الأسبوع، ويتركز تأثيرها على أجزاء مُتفرقة من منطقتي الرياض والشرقية، وفقًا لـ"طقس العرب".
ويُتوقع بمشيئة الله أن تتهيأ الفرصة بدءاً من ساعات ليلة الأربعاء/ الخميس لتكاثر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة على أجزاء مُتفرقة من منطقتي الرياض والقصيم، ويُرافقها هطول أمطار خفيفة إلى مُتوسطة قد يصحبها حدوث الرعد في بعض الأوقات.

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