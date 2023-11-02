توضيح عاجل لـ"التأمينات" بشأن التقاعد المبكر المدني والعسكري

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، توضيحًا مهمًا بشأن التقاعد المبكر.





توضيح مهم بشأن التقاعد المبكر المدني والعسكري اضافة اعلان



ضم مدة اشتراك خاضعة لأنظمة التقاعد



شروط التقاعد المبكر في المملكة

