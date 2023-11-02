توضيح عاجل لـ"التأمينات" بشأن التقاعد المبكر المدني والعسكري

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أصدرت
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، توضيحًا مهمًا بشأن التقاعد المبكر.
توضيح
مهم بشأن التقاعد المبكر المدني والعسكريوأوضح
حساب العناية بالعملاء على منصة "إكس"، أنه يشترط للتقاعد المبكر على نظام
التقاعد المدني والعسكري توفر خدمة لا تقل عن 25 سنة.
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ضم مدة
اشتراك خاضعة لأنظمة التقاعدوأكدت
أنه يمكن تقديم طلب ضم مدة اشتراك خاضعة لأنظمة التقاعد إلى مدة اشتراك خاضعة لنظام
التأمينات، وللاطلاع
أكثر على أنظمة التقاعد نأمل منك زيارة هذا الرابط.
شروط
التقاعد المبكر في المملكةوكانت
الهيئة العامة للتقاعد، فرضت طلبات أوجبت على الراغبين في التقاعد أن يلتزموا بها،
ليتمكن كل فرد من استلام معاشه المبكر كامل دون أي نقص أو اقتطاع منه، إذا كنت تبحث
عن أهم هذه الشروط سنوافيك بها فيما يلي:
1 - يجب أن تزيد خبرة الموظف عن 20 عام.
2 - يشترط حصول الموظف على موافقة رسمية تخص طلب تقديم الاستقالة من الهيئات الرسمية.
3 - لقبول طلب المعاش المبكر، يشترط بلوغ سن الموظف أكثر من 60 عام.
4 - أن يرجع سبب التقاعد لحوادث العمل.
5 - لتقبل الهيئات الرسمية طلبك في التقاعد، ينبغي عليك أن تكون غير قادر على القيام بالعمل الموَكل إليك.
6 - من الشروط الواجبة التنفيذ أن يراعي الموظف الضوابط والقوانين التي تفرضها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة.