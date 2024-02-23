هل يمكن لمستفيدي الضمان الحصول على الدعم السكني؟

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أوضح برنامج سكني، أنه يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستفادة من الدعم السكني من خلال الإسكان التنموي.

جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية استفادة مستفيدي الضمان من منتجات الدعم السكني.



الضمان الاجتماعي والدعم السكني



وأجاب سكني بقوله "وعليكم السلام، كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم او المتقدمة فور توفر المنتج المناسب".

تاريخ إيداع الدعم السكني



وجرت العادة على صرف الدعم السكني في 24 من كل شهر، لكن موافقة الموعد ليوم الإجازة الأسبوعية، وموافقة اليوم التالي للعطلة الرسمية في البنوك يؤدي إلى تأخر إيداعه حتى يوم الأحد.

كذلك حدد برنامج سكني موعد إيداع السكني لشهر فبراير 2024 في حسابات المستفيدين.وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "نود إحاطتكم أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين".وأضاف: "كما نود التذكير بأهمية الانتظام في السداد حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة التمويلية".

وستمر عملية الإيداع خلال 5 أيام عمل من هذا التاريخ، وفقًا لما أفاد برنامج سكني.





شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

