الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم بشأن استخراج وثيقة العمل الحر لدى "ريف"

ثث
برنامج ريف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف البرنامج الحكومي المخصص للتنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف" عن طريقة استخراج وثيقة العمل الحر.

استخراج وثيقة العمل الحر لدى "ريف"اضافة اعلان

وأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه لابد أن يكون مسمى الوثيقة مطابقًا للمهنة التي تعمل بها.

وأكد أنه في حال عدم تواجد المهنة بإمكان المستفيد التواصل مع حساب العمل الحر.
جاء ذلك خلال رد البرنامج على أحد المستفيدين يقول فيه:" كيف استخرج وثيقة العمل الحر لدى ريف ومن أين وما هو اسم الوثيقة".

الميكنة الزراعية خفضت تكاليف حصاد المحاصيل

وفي وقت سابق كشف البرنامج عن نجاحه في تخفيض تكاليف حصاد محاصيل القمح والشعير بنسبة تصل إلى 90%؛ بعد إدخال تقنيات الميكنة الزراعية، مبينًا أنه يجري العمل حاليًا على تطوير الميكنة في بقية المحاصيل البعلية.


وأشار البرنامج إلى أبرز المناطق التي تستهدفها الخطة الوطنية لزراعة المحاصيل البعلية، والتي شملت كلاً من، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وذلك في المرحلة الأولى للخطة، بينما سيتم التركيز على بقية المناطق في المرحلة الثانية، بعد تحليل خريطة الهاطل المطري المحدّثة، فيما تشمل المحاصيل البعلية المستهدفة، الذرة الرفيعة، الدخن، السمسم، القمح، والشعير.


تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة

 وأوضح البرنامج أنه يعمل على تطبيق تلك الأهداف من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتوفير البذور المحسّنة المناسبة لمناطق الإنتاج؛ بحسب ظروفها البيئية والمقاومة للأمراض وتوزيعها لصغار المزارعين، إضافةً إلى تطوير وتنفيذ برامج لمحاصيل الذرة الرفيعة والسمسم والدخن، وتوفير خدمات تقنية متقدمة لعمليات ما بعد الحصاد، وإدخال تقنيات الحصاد الآلي؛ لتقليل التكلفة والحد من الفاقد.

إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني لصغار المنتجين، وتطوير قدراتهم الفنية، وتطوير أنظمة حصاد المياه والري؛ تتناسب مع متطلبات مناطق الإنتاج، وتعميمها وسط المزارعين، فضلًا عن المساهمة في إنشاء جمعيات تعاونية لتقديم الخدمات لهم.

اقرأ أيضا

مطر وبرد وسيول.. ماذا يجري غرب القصيم؟

"تنظيم الإعلام": استغلال الأطفال في الإعلانات يعرّضك للمساءلة

44 مئوية.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

عاجل.. في هذه الحالات.. إلزام المطور العقاري بدفع تعويض مادي للمشتري أو المستأجر

شرطة الطائف تقبض على مقيم لتورطه في فعل مشين

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook