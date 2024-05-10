تنبيه مهم بشأن استخراج وثيقة العمل الحر لدى "ريف"

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كشف البرنامج الحكومي المخصص للتنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف" عن طريقة استخراج وثيقة العمل الحر.





استخراج وثيقة العمل الحر لدى "ريف"





لابد أن يكون مسمى الوثيقة مطابق للمهنة التي تعمل بها، وفي حال عدم تواجد المهنة بإمكانك التواصل مع حساب العمل الحر ⁦. مرحباً بك:لابد أن يكون مسمى الوثيقة مطابق للمهنة التي تعمل بها، وفي حال عدم تواجد المهنة بإمكانك التواصل مع حساب العمل الحر ⁦. @freelancersKSA May 8, 2024

الميكنة الزراعية خفضت تكاليف حصاد المحاصيل



تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة



وأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه لابد أن يكون مسمى الوثيقة مطابقًا للمهنة التي تعمل بها.وأكد أنه في حال عدم تواجد المهنة بإمكان المستفيد التواصل مع حساب العمل الحر.جاء ذلك خلال رد البرنامج على أحد المستفيدين يقول فيه:" كيف استخرج وثيقة العمل الحر لدى ريف ومن أين وما هو اسم الوثيقة".وفي وقت سابق كشف البرنامج عن نجاحه في تخفيض تكاليف حصاد محاصيل القمح والشعير بنسبة تصل إلى 90%؛ بعد إدخال تقنيات الميكنة الزراعية، مبينًا أنه يجري العمل حاليًا على تطوير الميكنة في بقية المحاصيل البعلية.وأشار البرنامج إلى أبرز المناطق التي تستهدفها الخطة الوطنية لزراعة المحاصيل البعلية، والتي شملت كلاً من، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وذلك في المرحلة الأولى للخطة، بينما سيتم التركيز على بقية المناطق في المرحلة الثانية، بعد تحليل خريطة الهاطل المطري المحدّثة، فيما تشمل المحاصيل البعلية المستهدفة، الذرة الرفيعة، الدخن، السمسم، القمح، والشعير.وأوضح البرنامج أنه يعمل على تطبيق تلك الأهداف من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتوفير البذور المحسّنة المناسبة لمناطق الإنتاج؛ بحسب ظروفها البيئية والمقاومة للأمراض وتوزيعها لصغار المزارعين، إضافةً إلى تطوير وتنفيذ برامج لمحاصيل الذرة الرفيعة والسمسم والدخن، وتوفير خدمات تقنية متقدمة لعمليات ما بعد الحصاد، وإدخال تقنيات الحصاد الآلي؛ لتقليل التكلفة والحد من الفاقد.

إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني لصغار المنتجين، وتطوير قدراتهم الفنية، وتطوير أنظمة حصاد المياه والري؛ تتناسب مع متطلبات مناطق الإنتاج، وتعميمها وسط المزارعين، فضلًا عن المساهمة في إنشاء جمعيات تعاونية لتقديم الخدمات لهم.

