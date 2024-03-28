تنبيه مهم لضيوف الرحمن بشأن استخدام مكبرات الصوت في الحرمين الشريفين

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أصدرت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، تنبيها مهما لضيوف الرحمن بشأن استخدام مكبرات الصوت في الحرمين الشريفين.



تنبيه مهم لضيوف الرحمن



وقال الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس : "ضيف الرحمن .. يحظر استخدام مكبرات الصوت في الحرمين الشريفين وساحاتهما".

كذلك أصدر الأمن العام تنبيهًا مهمًا لضيوف الرحمن، بشأن الحواجز التنظيمية المتواجدة في الحرم.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :" ضيوف الرحمن.. يمنع فتح الحواجز التنظيمية أو تجاوزها بأي طريقة".

ويقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة خدمات الشاشات الإلكترونية في المواقيت والمطار لضيوف الرحمن، والتي تخدم الزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، وذلك تزامناً مع توافدهم خلال شهر رمضان المبارك.

وتعرض الشاشات الإلكترونية أكثر من 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة ومرئية للمعتمرين والزوار، كما تحتوي على كتب إلكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة، وكتب تعريفية بالإسلام، مع إمكانية تحميلها على الأجهزة الذكية بـ 45 لغة عالمية عبر تقنية رمز الاستجابة السريع .QRcode.



إسعافات أولية لمرتادي الحرم المكي:



من جهة أخرى كثّفت صحة مكة المكرمة جهودها الطبية والإسعافية بشهر رمضان المبارك، كعادتها السنوية، من خلال الفرق التطوعية التي تقدم الدعم والمساندة للفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية داخل المنطقة المركزية وبالحرم المكي الشريف، وفي محطة قطار الحرمين.ويأتي ذلك للمشاركة في التوعية والتثقيف الصحي، وخدمات الإسعافات الأولية لمرتادي القطار.وأفادت صحة المنطقة أن مشروع سواعد الصحة التابع للإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، بدأ أعماله الإسعافية غرة شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ، وذلك لتقديم خدمات الإسعافات الأولية وإنقاذ الحياة لمرتادي الحرم المكي الشريف من المعتمرين والمصليين، مبينةً أن عدد المتطوعين والمتطوعات المشاركين في المشروع هذا العام بلغ 170، موزعين على 6 فرق تطوعية توجد في 6 مواقع مختلفة داخل الحرم المكي الشريف.