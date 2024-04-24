تنبيه من ملحقية المملكة الثقافية في أستراليا لجميع المواطنين

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أصدرت الملحقية الثقافية للمملكة في أستراليا،
تنبيهًا مهمًا لجميع المواطنين.
تنبيه من ملحقية المملكة الثقافية في أستراليا لجميع المواطنينوعلى حسابها في منصة إكس، قالت إنها تود التنويه بأنها ستكون في عطلة رسمية
من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٥ م.
وأوضحت أن ذلك بمناسبة احتفال البلد المضيف بـ"يوم أنزاك"، وأنها سوف تستأنف العمل يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩م.تود الملحقية الثقافية التنويه بأنها ستكون في عطلة رسمية من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٥ م بمناسبة ANZAC DAY وسوف تستأنف العمل يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩م.— الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا (@SACM_AU) April 24, 2024