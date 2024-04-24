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تنبيه من ملحقية المملكة الثقافية في أستراليا لجميع المواطنين

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الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا
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أصدرت الملحقية الثقافية للمملكة في أستراليا، تنبيهًا مهمًا لجميع المواطنين.

تنبيه من ملحقية المملكة الثقافية في أستراليا لجميع المواطنيناضافة اعلان

وعلى حسابها في منصة إكس، قالت إنها تود التنويه بأنها ستكون في عطلة رسمية من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٥ م.
وأوضحت أن ذلك بمناسبة احتفال البلد المضيف بـ"يوم أنزاك"، وأنها سوف تستأنف العمل يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩م.

ماذا يعني يوم أنزاك؟

وتحتفل أستراليا ونيوزيلندا بـ"يوم أنزاك" الذي يعد عطلة وطنية في البلدين، حيث شهد مثل هذا اليوم من عام 1915 نزول فيلق من الجيشين الأسترالي والنيوزيلندي "أنزاك" في شبه جزيرة جاليبولي بالجزء الأوروبي من تركيا خلال الحرب العالمية الأولى، لفتح الطريق للقوات البحرية للحلفاء في البحر الأسود.

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