عاجل.. تنبيه مهم من الحج والعمرة بشأن مصليات الفنادق

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وجهت وزارة الحج والعمرة تنبيها للمصلين في المسجد الحرام من الزوار والمعتمرين، بشأن الصلاة عند امتلاء المساحات المخصصة للصلاة بالمصلين.



المساحات المخصصة للصلاة في المسجد الحرام:

كثافة كبيرة من المعتمرين والمصلين في العشر الأواخر:

وكتبت الوزارة على حسابها في منصة "إكس" :" عند امتلاء المساحات المخصصة للصلاة في المسجد الحرام، توجّه نحو مُصليات الفنادق، فهي مهيأة ومجهّزة، والصلاة فيها كالصلاة في المسجد الحرام.وأوضحت أنه في يسر وطمأنينة نصلي في مصلى الفندق بالقرب من الحرم.وأضافت أن المصليات يشملها :1-فضل الصلاة المضاعفة.2-مصليات مهيأة ومجهزة.3-تطل على المسجد الحرام.4-تخفف الزحام على المعتمرين.وكانت الجهات الجهات العاملة في خدمة قاصدي البيت العتيق، قد كثفت استعداداتها وخططها التي أعدتها للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وذلك بتوفير أفضل الخدمات للمصلين والمعتمرين .وتشهد مكة المكرمة خلال هذه الأيام كثافة كبيرة من المعتمرين والمصلين من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك العمرة وصلاة التراويح والتهجّد بالمسجد الحرام.من جانبها، رفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها لهذه الأيام المباركة، حيث جندت آلاف من القوى البشرية من موظفين وموظفات من المؤهلين علمياً وعملياً للمراقبة ومتابعة سير العمل، وتوفير الأعداد الكافية من عمال وعاملات النظافة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمصلين والمعتمرين والزائرين، في المطاف والمسعى والسطح والقبو والتوسعة السعودية" وسائر أدوار البيت العتيق وساحاته.وفي هذا المجال تم تزويد المسجد الحرام بفرش جديد يتجاوز عدده 25 ألف سجادة في جميع مصليات المسجد الحرام وساحاته، كما يتوفر 50 موقعاً للوضوء داخل المسجد الحرام، و3000 دورة مياه في الساحات، ووفرت الهيئة 15 ألف حافظة زمزم و150 مشربية موزعة داخل البيت العتيق.