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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه من حساب المواطن بخصوص التحقق من البيانات في هذا التوقيت

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يتم التحقق من بيانات المستفيدين في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه.

حساب المواطن والتحقق من الأهليةاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد استفسر بشأن موعد تحديث بيانات الأهلية.
وأجاب حساب المواطن، بقوله :  "وسيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ) ، نسعد بخدمتك
وأكد حساب المواطن، أنه يمكن الاستفادة من خدمات برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية والتطبيق، ويمكن الاطلاع على الفيديوهات من خلال قناة البرنامج عبر منصة اليوتيوب.

أسباب تفاوت الدعم 

كذلك كشف حساب المواطن، أسباب تفاوت مبلغ الدعم من شهر لآخر، وذلك في أعقاب إيداع الدفعة 77 - شهر إبريل.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة".
وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)". 

الدفعة 77 من حساب المواطن

وكان حساب المواطن، قد بدأ في وقت سابق، إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن⁩.
وأعلن حساب المواطن، إيداع 3.4 مليار ريال في حسابات المؤهلين للدورة الـ 77، البالغ عددهم 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم لشهر إبريل.

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